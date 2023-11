Strutture per l’outdoor: quali opportunità grazie alle coperture per piscina di design?

Quando si ha a disposizione uno spazio esterno che lo permetta, l’installazione di una piscina può essere il modo migliore per aumentare il pregio della propria abitazione o della propria attività.

Tuttavia, per poter tutelare lo specchio d’acqua e aumentare le possibilità di utilizzo, oltre che per ottenere un maggiore risparmio ed avere un livello di sicurezza superiore, può essere una valida scelta quella di fornire alla piscina una copertura. Da questo punto di vista le possibilità sono numerose.

La scelta di un modello di copertura o di un altro dipende in maniera consistente dal modo in cui si voglia sfruttare la vasca, oltre che dalla natura del posto in cui è stata inserita e dal motivo per cui si voglia dotarla di uno schermo.

Installare una piscina in giardino permette non soltanto di creare un’area relax per la propria famiglia e i propri ospiti ma anche di impreziosire l’outdoor con quello che è a tutti gli effetti un valore aggiunto.

Naturalmente, per tutelare l’investimento e fare in modo che la struttura risulti sempre esteticamente accattivante è fondamentale evitare che il rivestimento si danneggi, che i filtri funzionino sempre correttamente e, soprattutto, che l’acqua sia sempre perfettamente pulita e igienizzata.

Per proteggere la piscina e salvaguardarne l’estetica, al giorno d’oggi è possibile optare per le coperture di design, elementi dallo stile ricercato che aggiungono un ulteriore tocco di raffinatezza all’area relax.

I vantaggi di installare nell’area relax una copertura di design



Per disporre di una copertura per piscina di design è possibile affidarsi a realtà specializzate come Abritaly, azienda leader in Europa con oltre 45 prodotti in catalogo, tutti contraddistinti da uno stile 100% Made in Italy.

Naturalmente, ogni copertura per piscina proposta da Abritaly può essere personalizzata a 360 gradi, così da permettere di usufruire di soluzioni del tutto su misura.

Oltre all’estetica ricercata, queste strutture sono realizzate con materiali hi-tech in grado di offrire il massimo dal punto di vista delle performance e permettono di usufruire di una serie di vantaggi importanti.

Innanzitutto, una copertura per piscina permette di mantenere costante la temperatura dell’acqua, così da evitare di doverla riscaldare continuamente per poter fare il bagno in condizioni piacevoli.

In più, quando è distesa mette del tutto in sicurezza l’area relax, evitando che si verifichino cadute accidentali in vasca da parte di bambini, anziani e animali domestici.

Infine, è bene ricordare che i modelli che consentono la balneazione all’interno permettono di sfruttare la piscina tutto l’anno.

Quale copertura per piscina scegliere per il proprio spazio outdoor



Affidandosi a un’azienda specializzata come Abritaly è possibile usufruire di un’ampia possibilità di scelta in fatto di modelli di coperture per piscina di design.

Nel caso in cui si abbia la necessità di ottimizzare gli spazi, per esempio, si può valutare l’installazione di una tapparella. In questo caso, Abritaly permette di scegliere tra modelli con panchina, che può essere sfruttata anche come pratica seduta dell’area relax, modelli immersi e tapparelle junior, con cui usufruire al massimo di essenzialità e ricercatezza. Un’altra soluzione dal design minimal è la Coverseal, che l’azienda propone con meccanismo di chiusura manuale, automatico oppure semi automatico.

In alternativa, grazie ad Abritaly è possibile optare anche per le coperture telescopiche ultra-basse oppure basse, con queste ultime che assicurano la balneazione anche a struttura distesa.

In giardini di dimensioni più ampie, invece, si può innanzitutto valutare l’installazione di modelli telescopici di altezza media oppure in formato extra.

Naturalmente, con le coperture per piscina è possibile dare vita a veri e propri spazi extra nell’outdoor, optando per le strutture relax di Abritaly. In questo caso, si può scegliere tra un modello fisso oppure uno murale, con quest’ultimo che permette di creare in tutto e per tutto un prolungamento della casa. Per rendere l’ambiente ancora più funzionale, Abritaly offre la possibilità di aggiungere porte e finestre alla copertura, così da incrementare al tempo stesso la ventilazione dell’area.

A prescindere dal modello prescelto, optare per una copertura di design di una realtà di grande esperienza come Abritaly permette di conferire uno stile unico a qualsiasi tipo di outdoor.