Unioncamere Piemonte, conferma per Gian Paolo Coscia che rilancia: "Intrasfrutture e competitività sono temi stragegici"

Conferma alla guida di Unioncamere Piemonte. Si tratta del presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti, Gian Paolo Coscia, numero uno uscente, che rinnova il proprio mandato per i prossimi tre anni. La nomina è avvenuta nella giornata di oggi, in occasione della presentazione dello studio sulle "Cifre chiave del Piemonte 2023", alla presenza di tanti rappresentanti delle sigle datoriali e delle categorie economiche del territorio.

“La responsabilità che avete voluto affidarmi nuovamente mi onora profondamente - ha detto Coscia -. Ringrazio il Consiglio e la Giunta per questo incarico, oltre che il segretario generale e tutto il personale di Unioncamere Piemonte per l’egregio lavoro finora svolto e per tutto l’impegno e la professionalità che impiegheranno per il prossimo triennio. Ci dedicheremo con dedizione ai temi strategici delle Camere di commercio: sviluppo delle infrastrutture, sia fisiche che immateriali, e sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite l’assistenza nell’ambito dell’innovazione, dell’ambiente e dell’internazionalizzazione”.



Intanto, proprio sui numeri che hanno tratteggiato un Piemonte in lieve crescita ancora nel 2022, ma con un evidente problema di invecchiamento e di diminuzione della popolazione, non sono mancati i commenti dei rappresentanti delle categorie. "La situazione della nostra Regione così come emerge dall’indagine Unioncamere descrive un territorio dalle grandi potenzialità, ma anche con notevoli difficoltà - dice Filiberto Martinetto, presidente di Confapi Piemonte -. Da un lato il territorio e dall’altro la demografia. Territorio inteso come area con una dotazione e infrastrutturale e trasporti che devono essere rivisti e potenziati. Demografia intesa come oggettiva situazione di svantaggio in termini di forza lavoro giovane e qualificata". "Credo che sia sotto gli occhi di tutti quanto questi due fattori rappresentino un ostacolo alla capacità del Piemonte di attrarre nuove risorse - ha aggiunto -. È partendo da territorio e demografia che, insieme alla leva degli investimenti, che occorre agire per il rilancio della nostra regione".