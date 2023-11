Dalla Regione 42,5 milioni a sostegno delle famiglie e per contrastare la povertà educativa

Su proposta dell’assessore alla Famiglia, Chiara Caucin o, è stata approvata questa mattina una delibera che assegna 42 milioni e 500 mila euro per la «Promozione della genitorialità positiva» con la realizzazione dei progetti educativi familiari «per il potenziamento delle competenze genitoriali e offerta di opportunità per figlie e figli minori di età». La misura è finanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte.

«Ancora una volta la Regione Piemonte conferma il sostegno alla famiglia e il supporto alla crescita e all’educazione dei minori. I dati di tutte le statistiche ci dicono che in questa Regione, come in Italia e nel resto d’Europa, assistiamo ormai da anni a un consistente calo demografico che come isitituzioni siamo impegnati a contrastare. Le politiche di sostegno alla famiglia e, come in questo caso, il supporto all’educazione dei figli vanno esattamente in questa direzione. Offrire supporto alle famiglie più fragili significa promuovere una genitorialità positiva in grado di assicurare ai bambini e ai minori un’ambiente e una comunità di crescita sani», dichiara il presidente del Piemonte Alberto Cirio.