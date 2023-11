L'area giochi "Nuova Delhi" è tutta nuova: scivoli, altalene e tavoli all'ombra a Santa Rita

Un'area gioco rinnovata per i bimbi di Santa Rita, ma anche per quelli di Borgata Lesna. È stata ufficialmente inaugurato il nuovo spazio del giardino “Nuova Delhi”, all'angolo tra corso Correnti e via Castelgomberto. Un parco per i piccoli più fruibile, con nuove attrezzature ludiche sensoriali, inclusive e con un’attenzione alla sostenibilità ambientale.

Nuovi giochi

I lavori di riqualificazione in Circoscrizione 2 hanno riguardato la sostituzione delle attrezzature vecchie con nuovi giochi, dalle altalene, al salterello, agli scivoli collocati sul fianco della collina per sfruttare la naturale pendenza. Uno spazio dedicato in particolare ai bimbi dagli zero agli 8 anni.

Lotta ai cambiamenti climatici

In ottica di resistenza ai cambiamenti climatici la pavimentazione, oltre ad essere antitrauma, è filtrante per ridurre il carico della rete di smaltimento. Ampliati poi gli spazi con erba, collocate nuove panchine ed alberi per aumentare gli spazi di ombra. Nel giardino “Nuova Delhi” è stato poi realizzato un percorso tematico chiamato “Viale della scienza”, dove sono state messe delle installazioni didattico-scientifiche. Riqualificato poi il campo da calcio ed ampliato l’impianto di illuminazione.

Soddisfatto il capogruppo dei Moderati in Circoscrizione 2 Alessandro Nucera, che aveva illustrato il progetto insieme alla collega Russo in una recente commissione. "Si tratta - spiega - di un importante intervento di manutenzione straordinaria atteso dalla cittadinanza".

6 mln e mezzo per le aree gioco

Il costo del cantiere di Santa Rita supera di poco i 510mila euro. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio finanziato con i fondi React-Eu, per un totale di 6 milioni e mezzo che serviranno a riqualificare otto aree gioco della città, una per Circoscrizione.

Oltre al giardino Nuova Delhi, sono state risistemati gli spazi per bimbi ai Giardini Reali, il giardino Peppino Impastato (Circoscrizione 6), il giardino Don Gnocchi (Circoscrizione 5), il l’area giochi nel parco della Pellerina (Circoscrizione 4).