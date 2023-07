Scivoli da collina, elefanti e coccodrilli: un'area gioco rinnovata per bimbi ai Giardini Reali

Un'area gioco rinnovata per i bimbi del centro di Torino, ma anche per quelli di Vanchiglia. È stata ufficialmente inaugurato questa mattina il nuovo spazio dei Giardini Reali Inferiori, all'angolo tra via Rossini e corso San Maurizio. Un parco per i piccoli più fruibile, con nuove attrezzature ludiche sensoriali, inclusive, e con un’attenzione alla sostenibilità ambientale a alla vocazione storica del luogo.