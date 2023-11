Arriva la prima neve: dalle 22 di questa sera spargisale in azione sulla collina di Torino

La macchina organizzativa del “piano neve” del Comune si è dunque messa in moto.

Secondo le previsioni, nel corso della notte potrebbero già manifestarsi modeste precipitazioni di nevischio, ragione per cui, già a partire dalle ore 22 di questa sera, entreranno preventivamente in azione i mezzi spargisale per un insalamento degli 11 percorsi collinari.

In pianura invece, temperature più alte e bassa umidità, abbinate alla previsione di piovaschi già nelle prime ore della giornata di domani, non fanno per il momento prevedere necessità di intervento.