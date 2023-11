ADACI Piemonte ti aspetta all'Aerospace & Defense Meetings di Torino

Il successo dell'evento appare fin dall'inizio, come testimoniato dai dati riportati su Torino Oggi :

Networking e approfondimenti per i buyer

ADACI Piemonte accoglie con entusiasmo, allo stand 156, i procurement officer, i buyer e tutti i professionisti degli acquisti desiderosi di scoprire nuove opportunità di business e networking. Questo evento offre l'ambiente perfetto per coltivare relazioni commerciali strategiche e per cogliere opportunità di approvvigionamento di alto livello.

L’Aerospace & Defense Meetings di Torino rappresenta un'occasione imperdibile per i professionisti del settore. ADACI Piemonte sarà presente per facilitare connessioni e relazioni di buon livello. Non perdere l'opportunità di partecipare a questo prestigioso evento e ampliare il tuo network professionale.