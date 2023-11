Sciatori, questa è la nevicata giusta: le montagne del torinese si risvegliano sotto un manto bianco

Mancava la neve, ed eccola qui: questa mattina le principali stazioni sciistiche del Torinese, dalla Val di Susa alla Val Chisone, da Bardonecchia a Sestriere fino a Pragelato e Oulx, si sono risvegliate avvolte da un manto bianco.

I fiocchi sono iniziati a scendere nella notte, rendendo i paesaggi montani "natalizi" come in realtà non accadeva da molti Natali qui in Piemonte. Ottime notizie soprattutto per gli amanti degli sport invernali, per gli sciatori e gli snowboarders: la stagione, che nella stragrande maggioranza dei casi aprirà la prossima settimana in occasione del pinte dell'8 dicembre, si annuncia ricca e divertente.

Un po' di delusione invece in città: se la neve, in forma di nevischio misto pioggia, è infatti arrivata anche a bassa quota, al momento non ha toccato Torino, dove invece molti bambini speravano di godersi i primi fiocchi come da previsioni meteo.