Controlli a tappeto sulle strade e autostrade del Piemonte con l'operazione “Truck & Bus”

In questo mese di novembre la Polizia di Stato è stata impegnata nell’operazione “Truck & Bus”, coordinata da Roadpol, il network europeo di cooperazione tra le Polizie Stradali il cui obbiettivo è quello di innalzare gli standard di sicurezza sulle strade.

Anche sul nostro territorio, la Polizia Stradale del Compartimento Piemonte e Valle d’Aosta, ha pertanto intensificato i controlli sui mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, sugli autobus e sui veicoli destinati al trasporto di merci pericolose.

Importanti i risultati ottenuti nella settimana compresa tra il 6 e il 12 novembre in tutto il Piemonte e la Valle d’Aosta dalle pattuglie che hanno sottoposto a controllo 739 mezzi pesanti.

Complessivamente sono stati 497 gli autisti contravvenzionati, 911 i punti decurtati dalle patenti di guida e 24 i conducenti che si sono visti ritirare la patente.

Per quanto riguarda il contrasto all’abuso di alcol alla guida si evidenzia come siano stati 10 i casi di conducenti fermati e sanzionati per essere stati trovati positivi alle prove alcolemiche che per gli autisti professionali, è bene ricordare, non prevedono soglie di tolleranza.

Le violazioni al rispetto dei tempi di guida e di riposo sono state complessivamente 86, mentre le irregolarità legate al sovraccarico o comunque alle dimensioni e alla sistemazione della merce trasportata sono state 70.

Altre infrazioni hanno riguardato il superamento dei limiti la velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, irregolarità dei documenti del veicolo e del conducente.

La Polizia Stradale ricorda che l’obbiettivo principale di queste attività è quello di garantire la sicurezza di tutti gli utenti e ridurre al minimo il rischio di incidenti stradali che, nel caso dei mezzi pesanti e degli autisti professionali, assume una particolare rilevanza.