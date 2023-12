A pochi giorni dal Natale, la tradizione del Presepe torna a Grugliasco con tre installazioni visitabili in Città.

Si comincia sabato 2 dicembre, alle 15, in piazza Don Cocco, con l’inaugurazione del presepe allestito dall’associazione Borgo Centro Ressia San Bastian all'interno della Cappella di San Vito. Per l’occasione è prevista la sfilata per le vie del centro dei figuranti in costume storico del Palio e degli Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco.

Nella stessa giornata, dalle 16.15, sarà possibile visitare il tradizionale “Presepe della Pace”, che la Cojtà Gruliascheisa, in collaborazione con la Società Le Serre, propone da qualche anno all’interno del Parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.

Il presepe allestito in piazza Don Cocco sarà visitabile dalle 15,30 alle 18,30 di venerdì 8, domenica 10, sabato 16, domenica 17, sabato 23, domenica 24 dicembre e sabato 6 gennaio. Per informazioni è possibile contattare il numero 340/6944562.



Il terzo appuntamento è in programma venerdì 8 dicembre nella Cappella della Santissima Annunziata, in via Dante Alighieri 1, con il presepe meccanico di Agostino Crociani, realizzato in collaborazione con l’associazione Città Futura.

L’allestimento misura circa 60 metri quadrati ed è composto da 200 pezzi, di cui 100 in movimento. Visitarlo sarà anche un’opportunità per conoscere uno dei beni storici di prestigio della Città di Grugliasco, la Cappella della Santissima Annunziata, che di recente è stato oggetto di un attento lavoro di restauro e di valorizzazione.