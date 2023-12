L'inverno adesso fa sul serio: weekend con temperature in ribasso e con lunedì arriva pure la neve

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi cielo molto nuvoloso o coperto. Piogge anche a quote piuttosto elevate sulle Alpi fin dal mattino a causa di aria più calda meridionale. Piogge che si estenderanno alle pianure a partire dal tardo pomeriggio da nord-ovest andando verso sud-est. Temperature massime oggi non oltre i 4-5 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Sabato 2 dicembre al mattino ancora molto nuvoloso o coperto, con piogge in esaurimento. Miglioramento graduale a partire da nordovest in giornata. Temperature minime diffusamente sui 2/3 °C. Massime in rialzo con valori fino 9/10 °C. Dalla sera netto calo a partire dalle Alpi. Venti di Foehn molto forti sulle Alpi a partire dalla nottata e in diminuzione di intensità in serata, qualche raffica raggiungerà le pianure nel pomeriggio.