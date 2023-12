Sorpreso mentre lancia droga in un pacchetto d'alluminio all'intenro del carcere minorile del Ferrante Aporti

"La problematica dei lanci di sostanza dall'esterno all'interno dell'istituto, posto in pieno centro abitato del quartiere Lingotto, esiste e richiederebbe, per questo, maggiore attenzione da parte del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - sostiene il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci - invece di ridurre all'osso il personale di Polizia Penitenziaria con numerosi distacchi verso le sedi meridionali e che, oltretutto, ingenerano confusione sulle reali disponibilità organiche. Dovrebbe, al contrario, rafforzare l'organico di polizia dell'istituto per minori torinese per garantire maggiore sicurezza e la fruibilità dei diritti soggettivi del personale che attualmente sta lavorando con turni fissi da otto ore e più ore giornaliere invece delle sei ore previste".



"Di tali condizioni disagevoli quanto pericolose - conclude il leader dell'Osapp - almeno per la disattenzione e l'estraneità ai problemi fino ad oggi purtroppo dimostrate, non possiamo esimerci dal richiamare la diretta responsabilità del sottosegretario alla Giustizia delegato Andrea Ostellari e del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile Antonio Sangermano con conseguente appello al Ministro Carlo Nordio e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni perché mettano definitivamente mano alle annose e tragiche vicende della Giustizia Minorile detentiva nel Paese".