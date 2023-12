Edo, mercoledì inaugura lo sportello sulla Ue al Campus Einaudi

Sarà presentato mercoledì 6 dicembre 2023 con un incontro pubblico al Campus Luigi Einaudi di Torino il nuovo Sportello EDO – Europa Diritti Opportunità frutto della collaborazione tra la Cattedra di diritto dell'Unione europea del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e il Centro di informazione europea Europe Direct della Città Metropolitana di Torino.

Uno sportello aperto al pubblico tutti i mercoledì negli spazi del Campus di Lungo Dora Siena 100 per saperne di più su come:

fare un tirocinio alle istituzioni europee

presentare una petizione al Parlamento europeo

denunciare un caso di cattiva amministrazione di uno degli organi UE

fare una esperienza di formazione, studio o lavoro in un altro paese UE

avere chiarimenti sui diritti legati alla cittadinanza europea.

Lo sportello metterà a disposizione della collettività le competenze e l'esperienza di docenti, studenti, studentesse di UniTo e del personale del Centro di informazione europea della Città metropolitana di Torino, per facilitare l’accesso alle informazioni sulle opportunità offerte dall’Unione europea e fornire utili strumenti per garantire la tutela dei diritti di ogni persona, diffondere la conoscenza del processo di integrazione europea e accrescere la consapevolezza della sua importanza per la protezione dei diritti di tutti.





Mercoledì 6 dicembre 2023 alle ore 12.00 presso l’Aula 1 - Lungo Dora Siena 100 sarà presentata l’attività dello sportello con una lezione aperta con la partecipazione di:

Raffaele Caterina, direttore Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino

Valentina Cera, consigliera della Città metropolitana di Torino

Ornella Porchia Tribunale dell’Unione europea

Fabrizio Spada Ufficio del Parlamento europeo in Italia

Susanna Cafaro Università del Salento.