Dalla collina a corso Lecce, buche-cratere e asfalto danneggiato sulle strade di Torino [FOTO]

Da mesi i pedoni ed automobilisti sono costretti a schivare delle buche-cratere in corso Lecce e via Medici. Voragini che in un caso raggiungono il metro e mezzo di profondità e i 45 centimetri di larghezza. A denunciare lo stato di degrado in cui versano alcune delle strade della Circoscrizione 4 il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, in un'interpellanza discussa in Consiglio Comunale.