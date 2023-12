Il settore delle crypto con IA si espande di $ 2 milioni in 2 settimane. È questo il momento giusto per puntare su yPredict e Launchpad?

Il mercato dell’Intelligenza Artificiale è certamente uno dei più pervasivi. Dal settore della tecnologia a quello finanziario, gli strumenti che utilizzano l’IA per ottimizzare le proprie prestazioni sono nettamente in aumento.

In effetti, anche il mercato crypto include diversi ecosistemi con queste caratteristiche e questo settore ha subito una crescita di 2 milioni di dollari in sole due settimane. Un incremento molto consistente che potrebbe spingere i nuovi progetti con IA ad effettuare delle performance di mercato di alto livello.

Infatti, le prevendite di yPredict e Launchpad stanno mostrando un supporto notevole, con finanziamenti molto cospicui e potenzialità dei relativi ecosistemi e token molto importanti per il futuro.

La crescita del settore delle crypto con IA

Recenti dati di mercato evidenziano un significativo aumento nel settore delle criptovalute incentrato sull'intelligenza artificiale, con una crescita di circa 2 miliardi di dollari in meno di due settimane. Un contributo chiave a questo trend si deve altoken Bittensor (TAO), il quale ha registrato un aumento dell'86,5% nelle ultime due settimane.

Il panorama delle criptovalute con IA ha vissuto una notevole crescita nell'ultimo mese, con i primi sei token AI che hanno tutti mostrato percentuale a due cifre. In testa al gruppo si trova TAO, con un sorprendente aumento del 207% negli ultimi 30 giorni. Seguono da vicino Fetch (FET) con un incremento del 46,34% e Covalent (CQT) con un aumento del 41,91% rispetto al dollaro USA nello stesso periodo.

La valutazione complessiva del settore delle criptovalute incentrate sull'intelligenza artificiale, che era di 3,32 miliardi di dollari il 17 novembre 2023, ha mostrato un notevole recupero, aggiungendo circa 720 milioni di dollari rispetto al minimo di fine luglio di 2,6 miliardi di dollari in soli 12 giorni.

La crescita, in gran parte attribuita all'ascesa di TAO, ha portato il suo valore di mercato da 329 milioni di dollari il 29 ottobre a un attuale 1.297 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, Cortex (CTXC) è emersa come un attore significativo, avanzando dalla 17a alla 11a posizione in termini di capitalizzazione di mercato, con un valore salito da 37 milioni di dollari a 90,62 milioni di dollari grazie a un aumento del 194 ,12% nell'ultimo mese.

Tuttavia, alcune criptovalute incentrate sull'intelligenza artificiale, come GOC, XMON, NEURONI, ARCONA, AMC, DX, XRT e ALI, hanno registrato cali a due cifre nel periodo di 30 giorni.

yPredict (YPRED)

La piattaforma crittografica yPredict, un innovativo progetto basato sull'intelligenza artificiale, analizza il mercato delle criptovalute per fornire dati e insight ai suoi utenti. Utilizzando intelligenza artificiale e machine learning, la piattaforma crea strumenti predittivi avanzati per ottimizzare le strategie di trading. La fase di prevendita del token YPRED offre l'accesso a strumenti di approfondimento basati su dati e metriche analitiche, insieme a un mercato di previsione innovativo.

La piattaforma di previsioni di mercato è aperta a tutti, offrendo previsioni di prezzo per migliaia di criptovalute e dimostrando l'affidabilità degli strumenti basati sull'intelligenza artificiale. L'ecosistema include una piattaforma di analisi predittiva con funzionalità come il riconoscimento di modelli, indicatori tecnici e analisi del sentiment e delle transazioni.

Con tre livelli di abbonamento, il marketplace yPredict collega sviluppatori di Intelligenza Artificiale e Machine Learning (AI/ML) agli investitori di criptovalute, consentendo loro di offrire modelli e segnali predittivi come servizio di abbonamento. I token YPRED giocano un ruolo cruciale nell'ecosistema, offrendo benefici come l'accesso gratuito alla piattaforma di analisi per i detentori di YPRED e la possibilità di pagare gli abbonamenti nel mercato delle previsioni. Gli investitori possono mettere in staking i loro token YPRED, ottenendo un APY del 10% dalle entrate della piattaforma e garantendo rendimenti costanti sull'investimento.

La prevendita di yPredict sta riscuotendo molto successo. Infatti, ha già superato i 5 milioni di dollari, emergendo come una delle principali prevendite di criptovalute dell'anno. Con 8 milioni di token YPRED disponibili nella prevendita al prezzo di $0,11, destinato a salire del 10% con il lancio ufficiale ($0,12).

Launchpad (LPX)

Il progetto Launchpad (LPX) semplifica l'esplorazione degli investimenti Web 3.0, offrendo un ambiente completo con dati affidabili, approfondimenti di mercato e analisi approfondite.

L’ecosistema funziona come un hub decentralizzato per i prossimi investimenti nel Web 3.0, Launchpad XYZ fornisce informazioni in tempo reale sui progetti emergenti e offre accesso a preventivi esclusivi di criptovalute.

I trader possono sfruttare LPX per garantire un'assegnazione di token di prevendita e beneficiare dello staking per ottenere accesso privilegiato a monete NFT e giochi play-to-earn. Inoltre, il progetto sta sviluppando un exchange decentralizzato, con i detentori di token LPX che godono di commissioni di negoziazioni ridotte.

In particolare, i token LPX, oltre a essere utilizzati nell'ecosistema Launchpad XYZ, offrono esposizione al successo globale del progetto e bonus sull'acquisto durante la prevendita, attualmente in corso a un prezzo di 0,0445 USDT con un bonus del 6%.

Il capitale raccolto tramite la prevendita ha già superato i 2 milioni di dollari grazie agli investitori che hanno apprezzato l'opportunità di investimento a prezzi scontati.

Inoltre, essendo una crypto ERC-20, LPX consente di generare rendimenti passivi attraverso lo staking e quindi potrebbe essere uno strumento in cui è possibile generare rendimenti in diversi modi.

