Grugliasco, al Museo del Grande Torino la nona edizione della Hall of Fame Granata

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata ha organizzato una grande serata, anche per festeggiare il 117 compleanno del Toro, martedì 5 dicembre. A partire dalle ore 21 al Museo si terrà la Hall Of Fame Granata 2023. giunta alla 9ª edizione, e a seguire l’inaugurazione della mostra “Luca Fusi quella Coppa al cielo trent’anni fa”. All’evento parteciperanno oltre a Luca Fusi anche Umberto Motto e Angelo Marello.

Con orgoglio il Museo comunica che gli indotti di questa edizione della Hall Of Fame Granata sono: Luca Fusi, centrocampista, che per sei stagioni, dal 1990 al 1994, indossò la maglia del Torino. Umberto Motto, ex giocatore nel ruolo di terzino cresciuto nelle giovanili granata, poi passato in prima squadra nel 1948 divenendone il capitano nelle ultime quattro partite disputate nel campionato 1948/49 dopo la scomparsa del Grande Torino. Rimase da calciatore in granata fino al 1951 e in seguito fu dirigente del club fino allo scudetto post Superga del 1976. Angello Marello, da sempre grande tifoso del Toro e cuore granata.