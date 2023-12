Sotto18 Festival & Campus per riportare i giovani in sala gioca la carta Maratona Zerocalcare

Neanche il tempo di chiudere il sipario sul Torino Film Festival che si apre quello del Sotto18.

Appuntamento dal 14 al 18 dicembre

La rassegna dedicata alla scoperta dei nuovi talenti emergenti del cinema nazionale e internazionale torna per la sua 24esima edizione dal 14 al 18 dicembre.

Grande novità di quest’anno sarà la masterclass residenziale da cinque giorni per studenti e studentesse dalle più prestigiose scuole di animazione europee.

“Quest’anno facciamo un passo importante per il futuro - spiega Enrico Verra, direttore di Sotto18 - Un programma triennale a partire da quest’anno che coinvolge tre scuole di cinema europee, una italiana e due straniere, per venire a Torino per trasformare il festival in una sorta di residenza. Insieme vivranno momenti di formazione e incontrano altri ragazzi. Quest’anno è dedicato all’animazione, l’anno prossimo sarà dedicato alle scuole di finzione e l’ultimo anno dedicato documentario”.

Shaping tomorrow il tema dell'edizione 2023

Shaping tomorrow, letteralmente disegnare il domani, il tema scelto per questa edizione. “Incarna il nostro impegno nel cogliere l'essenza stessa del cinema come mezzo per influenzare il cambiamento, definire il nostro futuro e plasmare il mondo in cui viviamo - spiega Barbara Bruschi, presidente Aiace Torino - Il cinema è uno strumento straordinario per comunicare storie, ispirare discussioni e modellare le percezioni e le aspirazioni delle generazioni future. "Shaping Tomorrow" rappresenta un appello all'azione. Incoraggia le persone a unirsi, condividere idee e lavorare collaborativamente per creare un domani più luminoso e prospero”.

Sede principale delle proiezioni sarà il Multisala Cinema Massimo, ma a essere coinvolti negli altri eventi il Ambrosio CinecafË, corso Vittorio Emanuele II 52; Aula Magna della Cavallerizza Reale - Universit‡ degli Studi di Torino, via Giuseppe Verdi 9; Circolo dei lettori, via Giambattista Bogino 9; Mole Antonelliana - Museo Nazionale del Cinema, via Montebello 20; Little Nemo, Via Federico Ozanam 7 (interno cortile); Mou Vintage & Bar, via San Massimo 13.

Tutti i numeri

281 i film, tra lungometraggi e cortometraggi, di cui 128 nel cartellone per tutto il pubblico, 134 selezionati nel Concorso delle Scuole (realizzati dalle Scuole dell'Infanzia e Primarie, Secondarie di I e II grado) e 19 nel programma riservato alle Scuole.

Le sezioni in concorso saranno ancora una volta Premio Generazione Futura, con titoli nazionali e internazionali che riflettono tematiche legate all’universo giovanile, Animazione, dedicata appunto al settore animazione, Wikicampus, che avvicina il mondo dell’università alla realtà del Festival, VR: Presence, dedicata al mondo del virtuale quest’anno concentrata sull’animazione 3D, Esordi Italiani, che premia il miglior lungometraggio italiano d’esordio.

L'attesa per la Maratona Zarocalcare

Tra gli appuntamenti più attesi sicuramente la Maratona Zarocalcare per la sezione Animazione. Le due fortunate serie Netflix, Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, firmare dal noto fumettista, saranno proiettate sabato 16 dicembre alle ore 20 al Cinema Massimo in sala 3.

Fra le proiezioni in programma, nella sezione Esordi Italiani, About Last Year girato alla periferia di Torino e dedicato al tema delle ballroom e della voglia di riscatto delle comunità LGBTQ+. Il film sarà in sala domenica 17 dicembre alle ore 16 al Massimo in Sala 3.

La notte dei corti il 18 dicembre

Tra le altre novità di quest’anno UniTo/PoliTo: la notte dei corti, una vetrina per i film brevi realizzati nell’ambito degli atenei cittadini per una vera competizione tra UniTo e PoliTo a colpi di cortometraggi. Appuntamento lunedì 18 dicembre alle ore 21 al Cinema Massimo.

Non mancheranno poi gli appuntamenti del dopo-festival: gli AfterHours di Sotto18, dj set in programma dal 14 al 16 dicembre alle ore 23 al Mou Vintage & Bar.

Per info e programma completo: https://www.sottodiciottofilmfestival.it/concorso-sottodiciotto-scuole-2020-2-2/sito/