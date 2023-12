Riconvertire con lo sport gli ex spazi industriali e scuole. Torino sogna anche la Sport Commission

Creare una Consulta permanente dello Sport e un tavolo interassessorile con i Servizi Educativi per fare una mappatura dell'impiantistica scolastica, così come una Sport Commission. Sono queste alcune delle tematiche emerse oggi a Palazzo Madama, dove si è svolto l' evento Torino Sport Forum .

Obiettivo Sport Plan

Un momento di confronto e di avvio del percorso che porterà alla definizione tra gennaio e febbraio dello Sport Plan, il documento che andrà a individuare le linee guida per rispondere alle esigenze del mondo sportivo torinese nei prossimi anni.

Consulta Sport e Sport Commission

" C'è una voglia di sport - ha osservato l'assessore Mimmo Carretta - che misuriamo ogni giorno in maniera crescente. Una richiesta a cui dobbiamo rispondere tenendo conto che cambiano le esigenze: c'è la necessità di avere una infrastrutturazione degli spazi all'aperto, anche per le nuove discipline ".

Rigenerazione ex spazi industriali

"Dobbiamo fare un ragionamento strutturato - ha aggiunto l'esponente della giunta - sul riutilizzo in chiave sportiva di spazi abbandonati come le aree dismesse industriali, ma anche gli ex plessi scolastici con situazioni di rigenerazione tipo playground".

"Attualmente c'è un'interlocuzione importante in corso con FIT e Lega Basket per costruire una legacy importante per la città, a cominciare dalla rigenerazione delle 200 piastre sportive che abbiamo" ha concluso Carretta.