The Cryptonomist: online il nuovo sito di Amelia Tomasicchio rinnovato nella grafica e nei contenuti

The Cryptonomist. Da qualche giorno è on line con il nuovo sito rinnovato nella veste grafica e nell’usabilità; sono passati cinque anni da quando Amelia Tomasicchio, co-founder e responsabile dei contenuti editoriali, ha messo online la prima versione del portale che si è distinto immediatamente per qualità e completezza delle informazioni.





Il portale, giunto appunto al quinto anniversario di attività, si è mostrato ai propri fedelissimi lettori con una veste grafica particolarmente accattivante, mantenendo la mission originaria: continuare ad essere il punto di riferimento informativo nel mondo della crypto-economy.

The Cryptonomist ha compiuto negli anni un percorso che lo ha portato a consolidarsi come uno tra i portali di informazione più autorevoli in lingua italiana e inglese, narrando la rivoluzione economica e tecnologica e pubblicando spesso notizie esclusive su Bitcoin, criptovalute, trading, fintech e blockchain.

The Cryptonomist offre ogni giorno uno sguardo attento alle innovazioni che stanno trasformando il panorama finanziario globale, riportando non solo notizie e aggiornamenti tempestivi e autorevoli, ma distinguendosi per la capacità di approfondimento della propria redazione su storie, aziende e persone.

Amelia Tomasicchio: cuore e mente di The Cryptonomist

Al centro di questo ecosistema collaudato e vincente c'è da sempre Amelia Tomasicchio, figura poliedrica che vanta una solida esperienza nel settore del digital marketing internazionale. Il suo ingresso nel mondo del fintech risale al lontano 2014, dopo aver dedicato la sua tesi di laurea alla tecnologia Bitcoin. Prima di assumere il ruolo di co-fondatrice e direttrice di The Cryptonomist, Amelia ha dato il suo prezioso contribuito come autrice a diverse riviste crypto all'estero ricoprendo la posizione di CMO presso Eidoo.

La sua competenza nel settore le ha valso la nomina tra le "30 under 30" secondo Forbes, riconoscimento meritato per il prezioso contributo recato allo sviluppo del panorama crypto-giornalistico internazionale.





Dall’informazione online alla formazione digitale

Oltre al ruolo di coordinamento direzionale che svolge in The Cryptonomist, Amelia è parte attiva in diversi progetti significativi anche in veste di insegnante di marketing e blockchain presso Digital Coach e di PR manager per l’exchange Bitget.

Non solo un volto noto nell'ambiente della comunicazione finanziaria, Amelia ha scritto un libro intitolato "NFT: la guida completa," pubblicato da Mondadori. Amelia ripercorre in questo libro la storia degli NFT, le loro implicazioni economiche quali asset unici e non intercambiabili, le loro fondamenta tecnologiche, i dilemmi e le opportunità nei mercati digitali, i legami con le criptovalute, le storie dei protagonisti e delle aziende che ha incontrato nel settore.

Il mercato crypto nel 2024

"Siamo contenti che i nostri lettori continuino a sceglierci dopo 5 anni – ci racconta Amelia Tomasicchio - e sono personalmente molto felice di avere anche trovato un ottimo team con cui lavorare. Con la nuova rimonta del mercato crypto nel 2024 ci aspettiamo anche di continuare ancor meglio a lanciare nuovi fantastici numeri di NFT Magazine, la nostra rivista basata sulla tecnologia dei non fungible token e continuare a fare consulenze in questo ambito."