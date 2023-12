Bitcoin supera i 40.000 dollari grazie all'ottimismo per l'approvazione dell'ETF Spot

Il Bitcoin ha superato la soglia dei $ 40.000, suscitando ottimismo nel mercato in previsione dell'approvazione degli Exchange-Traded Funds (ETF) negli Stati Uniti. La criptovaluta ha toccato questo valore per la prima volta dal maggio dell'anno scorso, alimentando le speranze che gli ETF per la più grande criptovaluta al mondo possano presto diventare una realtà, portandosi dietro anche una nuova criptovaluta nota come Bitcoin ETF Token.

VAI ALLA PREVENDITA DI BITCOIN ETF TOKEN

L'aumento straordinario del valore di quest'anno, di quasi il 150 percento, è attribuito al crescente entusiasmo che i regolatori statunitensi permettano la creazione di ETF che traccino il prezzo di Bitcoin, fornendo al pubblico un mezzo per investire nella valuta senza acquistarla direttamente. Questa possibilità di coinvolgere il denaro istituzionale nei mercati finanziari statunitensi attraverso vie legittime e conformi è vista come un catalizzatore per portare Bitcoin a nuovi livelli.

Lucy Guzmararian, fondatrice di Token Bay Capital, ha condiviso il suo entusiasmo, dichiarando a Bloomberg: "L'aspettativa è estremamente alta che questo porterà davvero Bitcoin a nuovi livelli".

Nonostante la recente tendenza positiva, Bitcoin rimane al di sotto del suo massimo storico di circa $ 69.000 del 2020. Tuttavia, questa corsa indica una ripresa dopo gli scandali e i crolli che hanno scosso l'industria delle criptovalute.

Il mercato cripto ha subito il crollo di FTX, il secondo più grande cripto-exchange al mondo, e il CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha recentemente rassegnato le dimissioni a seguito di accuse di violazioni gravi di riciclaggio di denaro.

Gli investitori ora guardano con attenzione alle decisioni della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti riguardo alle richieste di ETF, tra cui quella di Ark Invest, con la decisione attesa entro il 10 gennaio.

Nel frattempo, le speranze di una maggiore adozione istituzionale e i prossimi eventi come l'halving nel maggio 2024 contribuiscono a mantenere viva l'entusiasmo nel mercato del Bitcoin, trainando anche prevendite come quella di Bitcoin ETF Token.

La prevendita di Bitcoin ETF Token supera i 2,4 milioni di dollari

Bitcoin ETF Token (BTCETF) sta emergendo come un progetto promettente nel contesto delle crescenti aspettative legate alle approvazioni degli Exchange-Traded Fund (ETF) su Bitcoin da parte della Securities and Exchange Commission (SEC).

Questa criptovaluta offre qualcosa di unico, sfruttando l'entusiasmo generato dal possibile ingresso di miliardi di dollari nel mercato, qualora gli ETF spot su Bitcoin ottenessero l'approvazione nel primo trimestre del 2024.

Caratteristiche di Bitcoin ETF Token

Bitcoin ETF Token è un progetto ambizioso che va oltre la semplice prospettiva finanziaria, offrendo una gamma diversificata di caratteristiche che ne aumentano l'utilità e la rilevanza nel panorama delle criptovalute. La presale di BTCETF si sviluppa in 10 fasi, con un aumento progressivo del valore del token. Attualmente, il prezzo è fissato a 0,0062 dollari, ma questo aumenterà gradualmente nel corso della presale.

Nonostante il suo lancio recente, la presale di Bitcoin ETF Token ha già raccolto oltre 2,4 milioni di dollari, evidenziando un notevole interesse e supporto da parte della comunità di investitori. L'attenzione degli analisti, incluso il noto esperto di cripto a bassa capitalizzazione di mercato Jacob Bury, contribuisce a consolidare la credibilità del progetto.

Bitcoin ETF Token implementa anche un meccanismo di staking con un elevato rendimento percentuale annuo (APY) del 103%, al momento della scrittura di questo articolo. Inoltre, il progetto prevede il burning del 5% dell'offerta totale di BTCETF in corrispondenza di cinque traguardi chiave, introducendo così la scarsità nell'ecosistema.

Oltre alle sue caratteristiche finanziarie, Bitcoin ETF Token funge anche da piattaforma informativa. Raccoglie notizie e aggiornamenti da fonti online, fornendo agli utenti un'ampia panoramica degli eventi più recenti legati agli ETF su Bitcoin. Questo contribuisce a migliorare la trasparenza e la consapevolezza degli investitori.

Come Comprare Bitcoin ETF Token

L'acquisto di Bitcoin ETF Token è semplice, il che consente agli investitori di partecipare alla presale e sfruttare le opportunità di crescita senza troppe difficoltà. Ecco come procedere:

Collegarsi al sito ufficiale: visitare il sito ufficiale di Bitcoin ETF Token all'indirizzo btcetftoken.com .

visitare il sito ufficiale di Bitcoin ETF Token all'indirizzo Wallet compatibili: assicurarsi di avere un wallet compatibile con Ethereum, come MetaMask.

assicurarsi di avere un wallet compatibile con Ethereum, come MetaMask. Modalità di pagamento: la presale accetta pagamenti in Ethereum (ETH), Tether (USDT) e carta di credito.

la presale accetta pagamenti in Ethereum (ETH), Tether (USDT) e carta di credito. Partecipare alla presale: seguire le istruzioni sul sito ufficiale per partecipare alla presale. Il prezzo aumenta gradualmente, quindi è consigliabile agire prontamente per beneficiare degli sconti iniziali.

seguire le istruzioni sul sito ufficiale per partecipare alla presale. Il prezzo aumenta gradualmente, quindi è consigliabile agire prontamente per beneficiare degli sconti iniziali. Conferma e ricezione dei token: una volta completato il processo di acquisto, confermare la transazione e attendere il ricevimento dei token nel proprio portafoglio.

SCOPRI LA PREVENDITA DI BITCOIN ETF TOKEN