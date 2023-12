Grugliasco, riapriranno nei prossimi giorni le scuole Don Caustico e Levi

Dopo l'intervento delle ditte manutentrici e delle squadre interne del Comune, gli impianti sono stati rimessi in funzione. Nei prossimi giorni sarà necessario effettuare piccole attività per il completo ripristino dell'impianto antifurto e sostituzione (per vetustà) di alcuni apparati terminali dell'impianto antincendio. Si provvederà anche a sostituire il montascale esterno alla scuola. Queste lavorazioni e le nuove forniture non influiscono nel regolare svolgimento delle funzioni del fabbricato, consentendo la ripresa dell'attività scolastica fin da subito.

"L'Amministrazione comunale è rammaricata e dispiaciuta per il disguido creato da questo guasto elettrico risultato più grave del previsto - dicono il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore all'edilizia scolastica Federica Petrucci - I tecnici comunali, fin da subito, si sono attivati per le verifiche necessarie e per la soluzione dei problemi tecnici. Ora tutto è tornato alla normalità e i tecnici ci hanno assicurato che non ci sono problemi per la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi, per il personale docente e per tutti gli operatori scolastici".