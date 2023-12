Sporcizia e degrado, in zona Regio Parco 25 alloggi popolari occupati abusivamente

Sporcizia, risse e degrado: in zona Regio Parco sono 25 gli alloggi popolari occupati abusivamente. Un appartamento in via Ghedini è stato liberato lo scorso 30 novembre, ma la tensione tra chi ha diritto alla casa popolare e gli irregolari rimane alta.

300 firme per chiedere legalità

Come hanno denunciato questo pomeriggio in commissione i residenti di questo angolo della Circoscrizione 6, che hanno raccolto trecento firme per chiedere all’amministrazione Lo Russo di ripristinare la legalità in particolare nelle palazzine di via Bologna di Atc, dove alcuni alloggi sono occupati abusivamente dal 2019.

Alcune cantine sono oggi inutilizzabili dagli abitanti perché vengono illegalmente usate come magazzini dalle famiglie occupanti prevalentemente di etnia rom.

I controlli

Una situazione nota alla Municipale di Torino, che da inizio anno ad oggi ha effettuato 109 controlli negli stabili via Cimarosa e via Moncrivello, sequestrando materiale nella cantine. A questi si sommano 150 ispezioni dei Civich su alloggi occupati in maniera irregolare nella zona di Regio Parco.

Ritardo nel ripristino appartamenti

“La nostra amministrazione – ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli – provvede ad assegnare gli alloggi popolari liberi il più velocemente possibile: ci sono invece ritardi nel ripristino degli appartamenti che vengono liberati”. “Il numero di case che Atc ha riqualificato quest’anno è inferiore agli anni passati. Da parte nostra c'è uno sforzo per velocizzare le assegnazioni" ha concluso.