Immacolata, Confesercenti: "Per Torino un altro weekend ‘lungo’ da tutto esaurito. Alberghi occupati al 95%"

Quello dell’Immacolata sarà per Torino un altro weekend “lungo” da tutto esaurito, secondo gli operatori del turismo e dell’accoglienza interpellati da Confesercenti.

“Stando ai dati odierni – conferma Dimitri Ciaschini, presidente di Assohotel-Confesercenti – gli alberghi cittadini saranno occupati al 95% fra venerdì e domenica, e le prenotazioni continuano ad arrivare, anche grazie a Juve-Napoli che si gioca venerdì”.

Soddisfatte anche le guide turistiche: “Pochi i gruppi organizzati – racconta Micol Caramello, presidente di Federagit-Confesercenti, l’associazione di categoria -, ma tantissime le famiglie. Esaurite le visite gratuite di Visit Torino, sono numerosissime le richieste per il Museo Egizio e per il Museo del Cinema, quest’ultimo trainato anche dalla mostra su Tim Burton. Senza dimenticare i tanti mercatini di Natale".

Ottime le previsioni dei ristoratori: "Ci aspettiamo – dice Fulvio Griffa, presidente di Fiepet-Confesercenti, la federazione dei pubblici esercizi – tre giorni con i locali pieni e un trend in crescita rispetto allo scorso anno".

"I dati che emergono dal nostro sondaggio fra gli addetti ai lavori – commenta Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – sono estremamente confortanti. Ancora una volta Torino conferma la sua capacità di attrazione e il prossimo si aggiunge alla ormai lunga lista di week end positivi registrati nel 2023. Auspichiamo che ai turisti si aggiungano tanti torinesi: questo fine settimana rappresenta il primo banco di prova per capire quale sarà l’andamento degli acquisti per le festività natalizie. Purtroppo, ultimamente il commercio non può vantare le stesse performance positive del turismo. Speriamo che questo week end possa rappresentare un segnale di ripresa anche per i negozi".