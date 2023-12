Iren, Amiat e Smat: la holding del Comune pronta a investire 71 milioni entro il 2026 su acqua, luce e rifiuti [FOTOGALLERY]

"Fct ha fatto da raccordo e dato un profilo di managerialità ai servizi pubblici cittadini. Ha cambiato la mentalità del settore, su temi delicati per un sindaco, come i rifiuti - commenta il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo - . L'immondizia va raccolta e i bus devono girare. Questo è il punto. Se poi si può andare oltre, si fa bingo: dopo 20 anni di attività, Fct holding nel futuro può fare da attrattore di nuovi investimenti sul territorio, magari a cominciare dal mondo delle fondazioni bancarie".

"Possiamo pensare di aprirci in futuro a partnership finanziarie ponendosi come interlocutore credibile per questo territorio e non solo. Il mondo delle Utility è in grandissimo fermento, come dimostra Egea. E ci sono tantissime realtà finanziarie internazionali pronte a fare il proprio ingresso".

"In ogni caso il bilancio è positivo, ma possiamo fare un altro salto di qualità".