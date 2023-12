La Banca di Caraglio apre a Chieri la sua quarta filiale in provincia di Torino

Il prossimo lunedì 11 dicembre Chieri vedrà l’inaugurazione della 32ª filiale della Banca di Caraglio, un evento che segna una significativa espansione della presenza della banca nell’area. Posizionata strategicamente nel cuore della città, in piazza Dante 10, a pochi passi dal municipio e di fronte a un ampio parcheggio, questa nuova sede si presenta come un punto di riferimento fondamentale per i residenti e le attività locali.

“La nostra presenza su Chieri è la naturale conseguenza del radicamento su Torino avvenuto in questi anni – spiega Giorgio Draperis, direttore generale di Banca di Caraglio –. Con tre filiali già presenti nell’area metropolitana torinese, l’apertura di questa nuova sede sottolinea l’importanza che la Banca di Caraglio attribuisce al consolidamento dei legami con il territorio e alla soddisfazione delle necessità finanziarie della cittadinanza.

L’inaugurazione della filiale di Chieri è attesa con grande entusiasmo, sia dalla banca che dalla comunità locale. “Questa nuova apertura rappresenta un passo significativo nella missione della Banca di Caraglio di essere un punto di riferimento solido e affidabile nel panorama finanziario della città. Il territorio chierese è ricco di storia e tradizioni imprenditoriali, con realtà che già ci conoscono grazie alla nostra presenza sul capoluogo piemontese: sono stati proprio molti di questi stessi imprenditori che, attraverso la loro richiesta di associarsi alla nostra Banca, ci hanno spinti ad aprire, senza indugio, questa nuova filiale in un territorio in cui ci sentiamo già a casa – prosegue Draperis –. Molto positivo, infine, è anche il riscontro che abbiamo avuto da parte delle istituzioni locali, che hanno espresso grande apprezzamento per l’arrivo di una Banca di Credito Cooperativo, propensa ad attivare da subito legami con il territorio.”

Con questa nuova apertura salgono così a 32 le filiali della Banca di Caraglio dislocate sui territori delle province di Cuneo, Torino, Imperia e Savona.