Il Municipio di Grugliasco ospita fino al 22 dicembre la mostra "Bolle" di Valentina Sassano

Valentina Sassano è nata a Torino nell’anno della contestazione e vive a Grugliasco, la città che ospita la sua prima mostra personale. È un avvocato civilista e, forse, per destino o per sua scelta, si occupa di diritti umani e di soggetti vulnerabili, in particolare di immigrati e di minori. La professione che svolge con vera passione, l’assorbe molto, ma nel tempo libero cerca di coltivare i suoi interessi per l’arte, per la danza (è una ex ginnasta e ora ballerina di tango), per la filosofia e per la psicologia.