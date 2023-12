In città l'atmosfera di natalizia si fa sentire con l'accensione delle tradizionali luminarie per le strade e le vie di tutti i quartieri.

Nei giorni scorsi si sono accese anche le luci di Natale installate con il contributo della Circoscrizione 3.

Le luminarie si trovano in via Monginevro, nel tratto Ferrucci-Sabotino, via Di Nanni nel tratto carrabile, in via Frejus, nel tratto Trapani-Racconigi, e in corso Racconigi nel tratto Marmolada-Robilant).