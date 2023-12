La magia del Natale arriva a Nichelino: ricco programma di eventi fino al 6 gennaio

Fino al 6 gennaio 2024 nelle principali piazze e vie di Nichelino luci e addobbi natalizi, decorazioni granny in piazza Di Vittorio e Albero granny in piazza Camandona. Grande novità, la 1° edizione del Presepe Vivente. Insomma, Natale è Reale non solo alla Palazzina di Stupinigi, dopo l'inaugurazione con grande successo della scorsa settimana.

CAMBIA IL PROGRAMMA CAUSA MALTEMPO

A causa delle previsioni meteorologiche avverse, le iniziative previste per domani, venerdì 8 dicembre, nell’ambito del programma “La Magia del Natale a Nichelino” sono state annullate e rimandate secondo un nuovo programma:

“LA VIA DEL NATALE” , festa di via Torino è RINVIATA A DOMENICA 10 DICEMBRE, ore 9 -19, sempre nel tratto da ang. via M. d’Azeglio ad ang. via Cuneo, con medesimo programma.

“A CASA DI BABBO NATALE”, gli eventi di animazione per bambini e famiglie previsti in Piazza G. Di Vittorio si svolgeranno nelle date di SABATO 9 DICEMBRE e SABATO 6 GENNAIO (a tema Epifania) sempre in orario 14 – 19.

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE delle Luminarie natalizie in Piazza G. Di Vittorio, DOMENICA 10 DICEMBRE ore15.30 con la Junior Band G. Puccini e animazioni.

16 DICEMBRE IL PRESEPE VIVENTE

Prima edizione – Borgo Antico di Nichelino – via del Castello- ore 15-22

Per la prima volta il centro storico di Nichelino si animerà della magica atmosfera natalizia del Presepe Vivente. I visitatori saranno trasportati indietro nel tempo grazie a figuranti che, dislocati in diverse postazioni, daranno vita a una rievocazione storica dell’epoca. Si ammireranno, tra le altre, la fucina del fabbro, la bottega del cestaio e del falegname; si incontreranno gli animali e ci si potrà rifocillare presso la locanda ma, soprattutto, si potrà ammirare la grotta della Natività

I visitatori saranno accompagnati dalle musiche natalizie che riecheggeranno nel borgo. Non mancheranno, per grandi e piccini, i laboratori tematici alla scoperta dei costume e dei mestieri di un tempo.

17 DICEMBRE MAGICO NATALE IN CITTÀ

Punti di animazione in piazza Di Vittorio, parcheggio Segre (murales Piero Angela), piazza Camandona, rotonda via Cuneo/v.Torino, parcheggio via Cuneo, parcheggio via XXV Aprile/via Galvani, via Juvarra/via Ponchielli: dolcetti, palloncini, giochi e Foto Fantasy show con i personaggi. Trenino di Babbo Natale: visita a di tutte le stazioni animate!

19 DICEMBRE FESTA DI NATALE DELLA TERZA ETÀ

Centro sociale Nicola Grosa, dalle ore 15 scambio di auguri e saluti dell’Amministrazione Comunale. Ingresso libero.

TUTTI A TEATRO! TEATRO SUPERGA

Martedì 19 dicembre ore 21.00

Concerto di Santa Cecilia a cura della Banda Musicale “G. Puccini” di Nichelino e con la partecipazione del Coro “G. Puccini” e del Soprano Esmeralda Bertini. Per entrambi i concerti l’ingresso è gratuito su prenotazione. I biglietti sono disponibili recandosi presso la biglietteria del Teatro Superga nelle giornate del 13 e 15 dicembre, dalle ore 16.30 alle 18.30, oppure la sera stessa prima del concerto, dalle ore 19.45 alle 20.45.

Sabato 18 dicembre ore 20.30

On Broadway Greatest Hits. Medley di musical da Moulin Rouge, Grease, Mamma mia e molti altri… a cura di Gypsy Academy Musical Theatre e l’Associazione Altro Domani. Evento benefico il cui ricavato andrà a sostenere la lotta alle malattie neuromuscolari. Info e prenotazioni segreteria@altrodomani.it

Martedì 26 dicembre ore 18.00

New York New York, spettacolo di Natale scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino. Una serata dedicata al musical con le parole chiave teatro, cinema, musica, canto, cabaret e danza. Info e prenotazioni biglietteria@teatrosuperga.it

Spettacolo natalizio gratuito per bambini. Per info: www.teatrosuperga.it

ALTRI APPUNTAMENTI

BABBO NATALE PER LE VIE! A cura di C.R.I. Comitato di Nichelino. Dal 7 al 23 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024 Babbo Natale e i suoi aiutanti Elfi rallegreranno le vie e le feste di quartiere a bordo della CRI…stmas Jeep! Il 6 gennaio cercate la Befana nelle strade cittadine!

“STORIE DI CIOCCOLATO A TORINO E IN PIEMONTE” di Clara e Gigi Padovani e con il cioccolatiere Gabriele Maiolani della “BOTTEGA storica Odilla Bastoni” di Torino. Introduce Gian Luca Ruggiero. Venerdì 8 Dicembre ore 17- Libreria Il Cammello via Stupinigi 4

VISITA AI MERCATINI DI NATALE A SANTA MARIA MAGGIORE, a cura del Comitato di Gestione Centro N. Grosa. 10 dicembre ore 7.30 Ritrovo in piazza Polesani nel Mondo e rientro a Nichelino ore 18.00 circa. Quote: Adulti €24,00 – ragazzi 6-10 € 15,00. Dal 13/11/2023 iscrizioni, fino a esaurimento posti, presso il Centro Nicola Grosa (lun-ven 9.30-11.30 e 15.30-17.30) – tel. 011.6819740.

ARRIVA LA BEFANA! 6 gennaio 2024 ore 15.30-18.30 presso il salone del Centro Nicola Grosa, un pomeriggio di giochi e divertimenti. La Befana donerà una calza a ogni bambino (fino ad esaurimento). A cura del Comitato di gestione Centro Grosa.