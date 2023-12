Ex Giudice di pace delle Vallette, interviene Meloni: diventerà un centro per l’impiego

L’annuncio è arrivato a sorpresa, ad Asti. Ma l’eco si è sentito fino alle Vallette, periferia di Torino: l’ex Giudice di pace di Viale dei Mughetti, struttura abbandonata da anni, tornerà presto a nuova vita e diventerà un centro per l’impiego.

A rivelarlo il primo ministro Giorgia Meloni, durante l'evento per la firma dell'Accordo FSC piemontese.

Una notizia accolta con entusiasmo dal quartiere, soprattutto dai consiglieri di Circoscrizione 5 di Fratelli d’Italia: “Grazie al lavoro della giunta regionale e del governo Meloni, l'FSC europeo interverrà per riqualificare lo stabile dell'ex Giudice di pace in Viale dei Mughetti. Una cattedrale nel deserto, da anni in disuso e occupata da disperati che fanno uso di stupefacenti importunando anche i cittadini del quartiere; più volte sgombrato dalle forze dell'ordine e puntualmente rioccupato” si legge nella nota firmata dal vicecapogruppo di Fdi in Comune di Torino Enzo Liardo e dai consiglieri Circoscrizione 5 Carmela Ventra, Cinzia Redavid, Alfredo Ballatore e Bruno Francavilla.

Lo slogan, a poche ore dall’annuncio del recupero, è chiaro ed è ribadito da Augusta Montaruli, parlamentare di Fdi che proprio in questa porzione di territorio è risultata eletta alla Camera: “Il quartiere delle Vallette non è più trattato come la periferia d’Italia ma è una priorità. Restituire alla cittadinanza l’ex sede del Giudice di pace significa dare respiro ad un’area che va coinvolta in una grande opera di riqualificazione e di supporto sociale da cui la politica nazionale non si sottrae”. “Siamo orgogliosi dell’impegno assunto con i torinesi dimostrando che, se per altri le periferie sono stati uno slogan, per noi sono il terreno da cui rilanciare la città” ha concluso la vice capogruppo di Fdi alla Camera.