Oltre 5 mila No Tav in marcia verso Venaus, momenti di tensione a Porta Nuova

A Susa sono alcune migliaia i No Tav presenti per la consueta marcia dell'8 di dicembre verso Venaus in cui viene ribadita la contrarietà e l'opposizione al progetto dell'Alta Velocità, ricordando la manifestazione del 2005 quando in moltissimi bloccarono i lavori dell’opera.

Momenti di tensione a Porta Nuova

Nella mattinata, però, non erano mancati i momenti di tensione alla stazione di Porta Nuova, dove alcune decine di esponenti No Tav erano stati bloccati dalle forze dell'ordine prima che salissero sul treno che li doveva portare in Valle.

A quanto si apprende i manifestanti volevano salire sul treno senza biglietto ma è stato loro impedito dalle forze dell’ordine. Tra manifestanti e forze dell’ordine, pertanto, si è registrato qualche momento di tensione. Ci sono state alcune scaramucce, sono volati spintoni e paroloni con gli agenti delle forze dell'ordine, si è temuto che la situazione potesse degenerare, ma alla fine chi doveva partire da Torino è riuscito a farlo, anche se pare che quattro persone siano rimaste ferite e abbiano dovuto ricevere cure mediche in ospedale.

Corteo partito da Susa alle 14.30

Attorno alle 14.30 il corteo ha iniziato a muoversi da Susa al grido di "Ora e sempre resistenza!". Tanti gli striscioni srotolati dai manifestanti e i cori intonati.

Ad un certo punto a fare compagnia ai manifestanti anche qualche fiocco di neve, durante il percorso fino a Venaus. Secondo gli organizzatori, i presenti erano oltre 5 mila. Per fortuna, dopo le scaramucce del mattino a Porta Nuova, non si sono registrati scontri o episodi di violenza, quando il corteo è arrivato a destinazione verso le ore 17.

In più di 5 mila arrivati a Venaus

"Il weekend di lotta proseguirà domani con tanti appuntamenti", hanno concluso i No Tav. "Al mattino l'appuntamento è alle 11 ai terreni di farmacia viva a Santa Petronilla, con altri due eventi alla nuova TEZ all'ex Roatta di Bruzolo", per proseguire alle 14.30 con l'incontro "mega eventi, mega opere no grazie!", mentre alle ore 16 è in programma il workshop di primo soccorso sul campo.

"Non ci fermeremo, non abbiamo paura"