La moda Peserico sbarca in Corso Italia a Cortina

Dopo aver conquistato Torino con il monomarca in via Gobbetti, Peserico sbarca oggi a Cortina d’Ampezzo con un proprio store in Corso Italia, una delle vie più conosciute al mondo. Un monomarca accanto alla Cooperativa che è un po' il simbolo commerciale della Regina delle Dolomiti. E’ l’undicesimo proprio spazio in Italia oltre ai 2 di Milano, a Torino, Firenze, Roma, Venezia, Verona, Forte dei Marmi, Capri, Santa Margherita Ligure e ai vari negozi o boutiques plurimarca. Ma per Peserico il mondo del retail continuerà incessantemente anche nel 2024. Sono già previste aperture in Madison Avenue a New York, a Boston oltre alla ricollocazione del monomarca di Charleston. Previsti anche nuovi corner in California, con Bloomingdale’s, grande e prestigiosa catena di negozi americana. Tra l’altro anche il negozio di Capri verrà ampliato. Il successo di questo punto vendita ha portato l’azienda a cercare un nuovo, più grande spazio nella stessa via, e dal 2024 sarà accanto a Gucci. (g.n.)