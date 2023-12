Moncalieri: perde la testa e aggredisce prima il dottore e poi i carabinieri: arrestata

Una discussione nata per futili motivi è ben presto degenerata, costringendo i carabinieri di Moncalieri a far scattare le manette per una 40enne.

La discussione ben presto degenera

I fatti sono successi nei giorni scorsi in uno studio medico di via Stupinigi. La donna, che a dire dei presenti era già piuttosto fumantina al suo arrivo, ha avuto ben presto da ridire con il personale e la lite è trascesa. Dai toni alti si è passati agli insulti per finire poi alle mani, anche nei confronti del dottore che aveva provato a fare da paciere.

Le manette scattate per resistenza

E' stato quindi necessario chiamare i carabinieri per riportare la calma, ma al loro arrivo la donna ha pensato bene di invenire e attaccare anche i militari dell'Arma. Risultato: per lei sono scattate le manette per resistenza e poi, dopo essere stata portata in caserma, è stata messa agli arresti domiciliari.