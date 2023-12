Owen, il 'commissario Rex' di Moncalieri, arriva in aiuto della Polizia Municipale

Parte il 13 dicembre il trasloco della Polizia locale di Moncalieri nella sede di strada Revigliasco. In questi giorni sono stati portati via parte dei materiali e degli strumenti dagli uffici del Comune, in modo da consentire di rendere operativo il nuovo comando con le prime settimane del nuovo anno.

Owen, il commissario Rex di Moncalieri

Ma all'interno del 'pacchetto sicurezza' varato dall'Amministrazione per risolvere i problemi legati all'ordine pubblico e alla malamovida, rispondendo ad una richiesta arrivata nell'ultimo Consiglio comunale da Barbara Fassone del M5S, il sindaco Paolo Montagna ha anche presentato l'ultimo acquisto dei vigili urbani: Owen, il commissario Rex di Moncalieri, uno splendido pastore tedesco, il primo cane poliziotto in dotazione alla Polizia locale.

A completare il quadro l’aumento dell’organico dei vigili e l’implementazione della videosorveglianza, che vanno ad aggiungersi ai maggiori servizi notturni messi in atto nell'ultimo periodo per far fronte alle richieste dei cittadini, spesso costretti a convivere con gli eccessi di una parte del 'popolo della notte'.

Obiettivo un vigile ogni mille abitanti

“I problemi di ordine pubblico sono già stati portati all’attenzione del Prefetto", ha spiegato il sindaco Montagna, "noi facciamo la nostra parte: siamo passati da 29- 30 agenti a disposizione quando siamo arrivati agli attuali 45. Il mio obiettivo è arrivare a fine mandato lasciando Moncalieri con un vigile ogni mille abitanti, direi che ci stiamo avvicinando a questo obiettivo”.

E assieme agli agenti della Polizia locale adesso c'è un rinforzo in più, con 4 zampe e un fiuto incredibile: Owen è già diventato la mascotte e il poliziotto più ammirato di Moncalieri.