Rubano cavi di rame e poi imboccano la tangenziale contromano: la folle corsa si conclude a Nichelino

Il furto all'interno dell'interporto di Grugliasco, ma nel momento della fuga arrivano i carabinieri ed allora i ladri tentano l'azzardo: per seminare i militari dell'Arma, imboccano la tangenziale contromano: poteva scapparci il morto o un grave incidente nella notte tra mercoledì e giovedì, ma vista l'ora tarda la vicenda si è conclusa senza spargimenti di sangue.

Folle corsa in contromano in tangenziale

Dopo aver tentato di portare via cavi di rame da un camion dentro l'interporto di Grugliasco, i malviventi hanno tentato l'azzardo quando si sono visti braccati, fuggendo via e abbandonando poi il veicolo usato (risultato poi rubato) nella zona di via Cacciatori a Nichelino, nei pressi del centro commerciale I Viali, dopo essere usciti dalla tangenziale a Stupinigi. Dentro i carabinieri hanno poi trovato il materiale trafugato dal camion pochi minuti prima.

Lasciata la refurtiva per scappare a piedi

I ladri, dopo aver percorso alcuni chilometri in contromano, hanno capito che, oltre a rischiare la pelle, avrebbero potuto essere fermati dalla Polizia Stradale, quindi sono usciti in zona Nichelino, lasciando il bottino per fuggire a piedi aiutati dalle tenebre.

I carabinieri ora stanno indagando e sperano che qualche immagine delle varie telecamere incrociate durante la loro fuga possa permettere di avere indizi utili per risalire all'identità dei malviventi.