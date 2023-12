AAA Vendesi ex Incet: il Comune mette all’asta il fabbricato della Facit per 4 milioni di euro

Un patrimonio in vendita o, direbbero i maligni, in svendita. C’è anche l’ex Incet, che oggi ospita i locali commerciali della Facit di via Cigna, tra i beni immobili che il Comune di Torino si appresta a vendere all’asta. Un’impresa non facile, dopo diverse aste andate deserte.

Mercoledì l’ennesima occasione: per aggiudicarsi il compendio immobiliare tra via Cigna e via Cervino servono poco meno di 4 milioni di euro. 3.980.340,00 per la precisione. Un prezzo inferiore rispetto ai 5,4 milioni del 2021 e 4,4 dell’anno scorso.

Il Lotto si compone principalmente di due maniche perpendicolari a due p.f.t. che si affacciano, rispettivamente, sulle vie Cigna e Cervino. La manica che affaccia su via Cigna ospita gli spazi commerciali di vendita ed i magazzini della Facit, mentre nella manica lungo via Cervino si articolano gli uffici aziendali al piano primo, altri magazzini ai piani terreno e primo ed un’autorimessa al piano terreno. Il lotto è completato dai locali del piano superiore della testata che affaccia sullo spazio pubblico di piazza Teresa Noce .

La superficie lorda è di 7.350 mq, disposti su due piani.

In totale sono sedici gli immobili in vendita. Per partecipare alla seduta è necessario recarsi mercoledì 13 dicembre, alle ore 09.30, nella "Sala Gare Telematiche" di Palazzo Civico (p.zza Palazzo di Città 1, Torino). I dettagli sulle modalità di partecipazione e sui lotti messi a bando sulla pagina dell'Avviso d'Asta n.88/2023.