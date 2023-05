Nessuno vuole l'ex Incet, ora il Comune prova la vendita a trattativa diretta

Nessuno vuole l'ex Incet di Barriera di Milano. E così il Comune di Torino, dopo diverse aste andate deserte, ha deciso di aprire una vendita a trattativa diretta per il complesso tra le vie Cigna e Cervino che ospita gli spazi di vendita e i magazzini Facit, alcuni uffici aziendali e un’autorimessa. E pensare che Palazzo Civico in questi anni ha anche ribassato il prezzo del compendio. Nell'asta del 2021 l’immobile della Circoscrizione 6 era messo in vendita a 5 milioni e 400 mila euro, mentre nel 2022 servivano 4 milioni e 400mila euro per aggiudicarselo.

I beni in vendita

Ed è proprio questa la cifra da cui parte la vendita a trattativa diretta per aggiudicarsi l’ex Incet. Composto da una superfice di 7.350 mq relativamente al pianterreno e primo di via Cigna/via Cervino, a cui si aggiungo 268 mq di autorimessa. Ma non è l’unico bene che il Comune di Torino ha messo nuovamente sul mercato. La Città prova a “liberarsi” anche di un alloggio con mansarda, box auto triplo e cantina in strada Comunale Mongreno 79 e di un fabbricato nell’isolato compreso tra le vie Castelgomberto, Nuoro e Filadelfia. I prezzi fissati, rispettivamente, per gli immobili in Circoscrizione 7 e 2 di 339mila euro e di 654mila euro.