Gigi D’Agostino ricompare sui social: “Sto meglio…”. Travolto dall’amore dei fan

Gigi D’Agostino è tornato. Il dj torinese, dopo oltre un anno di assenza sui social, nel pomeriggio di ieri è “ricomparso” su Facebook. E’ bastato un selfie, accompagnato da un “buonasera” di didascalia per scatenare l’affetto dei fan, che l’hanno letteralmente sommerso di commenti.

71.000 like, oltre 9.000 commenti e 1.900 condivisioni. Numeri che spiegano solo in parte quanto agli amanti della musica stia a cuore la salute del dj, che nel dicembre del 2021 aveva annunciato la sua lotta contro un male grave. Tra flash mob, iniziative di solidarietà e gesti d’affetto, torinesi e non si erano stretti attorno al Capitano.

Tra i tanti commenti, la sorpresa più lieta. La risposta che lo stesso Gigi D’Agostino ha voluto dare al collega Dj Ralf: “Va molto meglio, grazie”. Poche parole, semplici, ma che valgono tantissimo. E che fanno sorridere chi, a Gigi D’Ag, collega momenti di divertimento indelebili della propria adolescenza.