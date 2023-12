Tancredi e Giulia di Barolo: un sodalizio affettivo, spirituale e d'intenti lungo tutta una vita

Come dichiarato da Edoardo Accattino , infatti: " Girano l'Europa per cercare di trovare ciò che di meglio veniva fatto e portarlo a Torino. Giulia inizia con le detenute che erano in condizioni di vita terribili, da lì poi avvia questa attività in risposta ai problemi delle donne: porta avanti un sistema di formazione per le ex detenute, si occupa di prostituzione, di prostituzione infantile, di qualsiasi problema che una donna poteva avere agli inizi dell'800, dalle orfane alle giovani vedove. Realizza anche il primo ospedale per disabili in Europa quì a Torino ".

Riguardo a Tancredi, invece, queste le parole di Accattino: "Il cimitero monumentale è, sicuramente, l'opera più importante realizzata da Tancredi. Non esisteva, il Comune non poteva comprare quel terreno, lui lo compra a sue spese, lo dona alla città. Inoltre termina la Gran Madre, ma anche i Vigili del Fuoco sono nati grazie a lui, così come le fontane. Durante la terribile epidemia di colera si occupa di un aiuto diretto che, probabilmente, lo porterà alla morte nel 1835. - Poi, in riferimento ad entrambi, prosegue - Per molto tempo si è creduto che Giulia si occupasse di alcuni aspetti e lui di altri, in realtà dalle recenti ricerche si è scoperto che è stata un'attività in comune. Lei aveva una sensibilità verso le donne, ma è poi Tancredi che trova i finanziatori, che segue i lavori e che imposta la struttura in modo che potesse essere operativa e sopratutto si finanziasse da sola così da continuare dopo la loro morte".

Il bene donato e l'amore di Dio su cui hanno fondato l'intera loro esistenza continua a risplendere ancora oggi proprio attraverso le loro opere. Nel 2015 Giulia è stata dichiarata Venerabile dalla Chiesa, mentre Tancredi nel 2018. Per entrambi è in corso la causa di beatificazione, e si auspica che la proclamazione coinvolga entrambi nello stesso momento, perché possano essere emulati quale modello di santità per tutte le famiglie.