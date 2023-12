Andare per presepi: un itinerario per gli occhi, il gusto e il cuore, tra Villafranca Piemonte e Cavour

La tradizione di ‘andare per presepi’ si rinnova nel Pinerolese grazie alla collaborazione tra il Comune di Cavour e quello di Villafranca Piemonte.

‘Un Po di Rocca’ è l’itinerario natalizio tra i numerosi presepi preparati dalle associazioni e dalle famiglie dei due paesi che permette di trascorrere l’intera giornata immersi nell’atmosfera suggestiva che avvolge la pianura in questa stagione, partendo dalla superficie del fiume Po e arrivando in cima alla Rocca di Cavour. Un percorso per gli occhi, tra paesaggi naturali ed agricoli, per il gusto, con tappe nei numerosi ristorantini, agriturismi e postazioni enogastronomiche del territorio, e soprattutto per il cuore, che torna a stupirsi come da bambino di fronte alle diverse scene di natività, dalle più eleganti alle più fantasiose.

“Una sorta di gemellaggio, un patto di amicizia, lega quest’anno i due paesi: dal ‘nostro’ fiume, sulla cui superficie gli ‘Amici del Po’ hanno allestito il loro tradizionale presepe, fino alla ‘loro’ panoramica collina dove tocca agli ‘Amici della Rocca’ allestire la scena della natività” spiega Agostino Bottano, sindaco di Villafranca Piemonte.

Tra le due località i numerosi presepi allestiti nei borghi, nelle frazioni e nel centro storico di Villafranca Piemonte.

Si può ammirare dalle sponde ma un’esperienza speciale è quella di navigarci accanto: lo storico presepe sull’acqua del fiume Po è il punto di partenza o di arrivo dell’itinerario ‘Un Po di Rocca’. “Tradizione da ormai circa trent’anni la nostra natività ha subito alcune vicissitudini, è stata infatti travolta alcune volte dalle piene – racconta Giuseppe Galfione per gli ‘Amici del Po’ –. Eppure il suo fascino suggestivo porta tutti gli anni numerosi visitatori sulle rive del fiume”. Ma ci si può avvicinare anche sulle imbarcazioni con cui l’associazione accompagna i visitatori nei giorni festivi e che permettono di inoltrarsi in un percorso in mezzo ai personaggi.

Ha sei anni invece il presepe in cima alla Rocca di Cavour, l’altra estremità dell’itinerario ‘Un Po di Rocca’: “Noi consigliamo di venirlo a vedere all’imbrunire quando si accendono i 400 metri di traccia luminosa che il visitatore può seguire per ammirare la nostra natività. I giochi di luce sono uno dei suoi punti forti del nostro allestimento” spiega Roberto Bruno per l’associazione ‘Amici della Rocca’. Sono 130 le sagome in legno scolpite da Fabio Moriena, tra uomini, donne e animali.

L’elenco completo dei presepi che sarà possibile visitare fino a domenica 7 gennaio 2024 (in allegato la cartina)

1. Presepe sul Fiume PO

2. Chiesa della Maddalena: presepe a cura di ragazzi del catechismo

3. Ex Monastero (Via San Francesco d’Assisi): ‘Presepi dal mondo’ a cura dell’Oratorio 10068 e di una famiglia di Moretta, ‘Mondo Presepe’ a cura di Renato Becchero, ‘Presepi in miniatura... e non solo’ a cura di Lorenzo Doleatto e Marco Calavita, ‘Abram generò Jesus’ a cura di Stefano Perlo

4. Cappella feriale di Santo Stefano: presepe in ricordo del diacono Giorgio Gramaglia

5. Chiesa di Santo Stefano: presepe storico

6. Chiesa di Santo Stefano presepe a cura di Costanza Capello

7. Chieda dell’Annunziata: presepe a cura degli animatori dell’Oratorio 10068

8. Via Roma: presepe a cura della pasticceria Dolci Sospiri

9. Via Sabotino 4 presepe a cura della famiglia Chiavassa

10. Chiesa di San Grato: presepe a cura del Borgo Torino Nuovo

11. Via Campra 5/11: presepe a cura di Claudia Tibaldo

12. Via Campra: presepe a cura della scuola primaria

13. Bealera del Molino dalle scuole: presepe a cura del Borgo N’ceri

14. Via Pronino 30: presepe a cura di Rossella Schiesaro

15. Via Pronino 34: presepe a cura di Maria Luisa Giorgis

16. Davanti alla chiesa dei Cappuccini: presepe a cura del Borgo dei Cappuccini

17. Strada Vigone 24: presepe a cura del caseificio Foppa

18. Davanti alle scuole di frazione Mottura: presepe a cura del Borgo di Mottura

19. Località Mileni al chilometro 8 del Sentiero delle Ochette: presepe a cura di F. Luciano, G. Ballari, E. Manzo, G. Campra

20. Frazione Battaglia 4/5: presepe a cura di Francesco Garnero

21. Chiesa di San Luca: presepe a cura del Borgo di San Luca

22. Presepe in vetta della Rocca di Cavour