Regione, licenziato per l'Aula l'Esercizio provvisorio per il 2024

La prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, ha licenziato per l’Aula l’esercizio provvisorio all’unanimità dei presenti. Si tratta del Ddl “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024”, sino al 31 marzo. A presentarlo in Commissione, l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano; relatore del provvedimento è stato nominato Federico Perugini (Lega).

Nella stessa seduta, si è svolta le discussioni generali della “Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024-2026” e le prime determinazioni del “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”, per il quale è stato fissato al 5 gennaio il termine per depositare le osservazioni, mentre il Cal dovrebbe fornire il proprio parere entro il 29 dicembre.