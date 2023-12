Ragazzo albanese accoltellato in corso Orbassano, arrestato l'aggressore

È stato arrestato dai carabinieri di Torino con l'accusa di tentato omicidio un 25enne di origini dominicane che la sera del 5 dicembre in via Montezemolo, nel quartiere torinese di Santa Rita, durante una lite vicino a un distributore self service di bevande e snack, probabilmente per futili motivi, aveva ferito gravemente all'addome con un coltello un 23enne di origini albanesi.

Fermato sull'autostrada nei pressi di Modena

L'uomo è stato fermato dai militari dell'Arma in un'area di servizio sull'autostrada A1 a Modena. Il 25enne, che era in possesso di biglietto intestato a un'altra persona, si trovava su un autobus diretto a Roma, senza sapere che i carabinieri erano già sulle sue tracce. All'arresto hanno collaborato i carabinieri e polizia stradale di Modena.

Il ferito adesso è fuori pericolo