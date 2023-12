Sequestrati camper rom abusivi in corso Lombardia: "Combattere gli insediamenti abusivi si può"

"Abbiamo appreso che questa mattina sono stati sottoposti a sequestro amministrativo due camper dei rom che stazionavano abusivamente in Corso Lombardia, altri quattro sono stati invece diffidati e dovranno abbandonare l'area per non incorrere anche loro nel sequestro": a dichiararlo è il coordinatore della sott.ne al Welfare della Circoscrizione 5 Alfredo Ballatore, che prosegue: "L'intervento della Polizia Municipale di Torino è avvenuto in applicazione della Legge regionale sul Turismo itinerante, cosiddetta "legge Marrone", che dispone il sequestro di roulotte e camper abusivi, qualora dopo aver ricevuto la diffida alla sgombero dal territorio comunale non ottemperino entro 48h".