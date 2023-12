Con "Piccoli gesti di bontà" Nichelino va in aiuto di fragili e persone in difficoltà

Il Natale è la festa per eccellenza capace di riunire le famiglie, ma sono tanti coloro che non la possono festeggiare in compagnia, dovendo combattere contro la povertà e la solitudine. A Loro è venuto in soccorso il Comune di Nichelino, assieme a Sodexo, Acto Piemonte e a RiDo-Ricerca per la Donna, lanciando l'iniziativa "Piccoli gesti di bontà".

Le Scatole di Natale

In questi giorni si stanno raccogliendo le 'Scatole di Natale', un gesto concreto per aiutare i poveri e chi si trova in condizioni di fragilità. Come si può contribuire? Fino al 14 dicembre si può comporre una "scatola di bontà", incartarla e consegnarla alla Cucina Centralizzata, in via Trento 40 a Nichelino, dalle 6.30 alle 16.30.

Si può recuperare una scatola di scarpe non più utilizzata e riempirla con un prodotto dolce (cioccolato, biscotti, tortina confezionata, ecc.), un indumento caldo (scaldacollo, sciarpa, maglietta termica), un gioco o un passatempo (es. carte, puzzle, giochi da tavolo, cruciverba), un prodotto per l’igiene personale (dentifricio, spazzolino, bagnoschiuma, saponetta, ecc.), il tutto allegando anche un biglietto con un pensiero gentile.

Cosa mettere e dove portarle

Poi l'invito è ad incartare il tutto con cura, indicando la tipologia di destinatario (ad esempio, uomo XL, Donna M; ragazzo 16 anni, ecc.), per evitare che gli indumenti o gli oggetti vengano assegnati scorrettamente e consegnare le scatole in via Trento. "In seguito porteremo le Scatole di Natale presso il Ranch delle Donne, che si occuperà della distribuzione alle famiglie e ai soggetti facenti parte del progetto", ha spiegato l'assessore Fiodor Verzola, che chiude con un invito: "Siate il cambiamento che volete vedere nel mondo, donate a chi più ha bisogno. Un gesto che aiuterà il prossimo, ma che donerà serenità anche a voi".