Il Comandante regionale dei carabinieri fa gli auguri di Natale ai militari dell'Arma: "Orgoglioso di voi"

Il Comandante della Legione Carabinieri “ Piemonte e Valle D’Aosta”, Generale di Brigata Antonio Di Stasio , ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Roberto De Cinti , ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Torino per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno.

Ha incontrato tutti gli Ufficiali dell’Arma di Torino, una rappresentanza di Comandanti di Stazione, Brigadieri e Carabinieri e militari, che operano sul territorio di questa Provincia, oltre che dei Carabinieri in congedo dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri e dei delegati sindacali.

L’Alto Ufficiale ha formulato i più fervidi auguri per le prossime festività natalizie, esprimendo parole elogiative per l’attività condotta dai Carabinieri, ribadendo la necessità di perseverare nel tenere alta la guardia e soprattutto di concentrare le forze in questi periodi di festa a sostegno dei cittadini.

Un ringraziamento particolare è andato alle famiglie, che sostengono in silenzio i loro cari in servizio nel loro continuo sacrificio.