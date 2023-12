I ragazzi della scuola Morelli chiedono pace in Medio Oriente: la bandiera di Israele abbraccia quella della Palestina [FOTO]

Manifestazione per la pace tra Israele e Palestina in una scuola di Torino a Barriera di Milano

Cartelloni, slogan, frasi di premi Nobel per la Pace, ma anche John Lennon e Vittorio Arrigoni. Ecco come, nei giorni scorsi, alcuni ragazzi della scuola media Morelli di via Cecchi, a Barriera di Milano, hanno voluto manifestare la loro voglia di pace. In tutto il mondo, ma con particolare riguardo per la situazione che si sta sviluppando in Medio Oriente. E per meglio sintetizzare il pensiero su quanto sta accadendo nei territori palestinesi (Gaza in particolare) hanno scelto un modo piuttosto chiaro: una bandiera fatta con i colori israeliani e palestineri. Un abbraccio unico, che respinge armi, morte e tutto quel dolore che alla fine viene pagato regolarmente dalle popolazioni civili cui viene imposto il conflitto.

Tutti in cortile

La manifestazione si è tenuta intorno alle 11 nel cortile della scuola. Pace e un immediato cessate il fuoco, le due richieste espresse dai ragazzi. "L’idea della manifestazione - raccontano - è partita dal basso: proprio degli studenti che hanno richiesto ad alcuni insegnanti sensibili alla tematica di organizzare un’azione di supporto alle vittime civili del conflitto in corso. Dopo una settimana di lezioni e sensibilizzazione sul contesto storico ed attuale e dibattiti anche per la storia personale di molte famiglie e studenti provenienti dal mondo arabo, sensibili al tema della lotta palestinese, è stata effettuata l’azione nelle pertinenze scolastiche".

Mandela, Ghandi, Lennon e Arrigoni

Hanno aderito 9 classi per un totale di circa 180 ragazzi ed una ventina di insegnanti. Gli interventi di alunni e docenti si sono alternati a canzoni a tema pace, giustizia e libertà. Sono state lette frasi di Premi Nobel per la pace, attivisti e artisti: da Mandela a Ghandi, passando per John Lennon, Bansky e quel Vittorio Arrigoni che scrisse “Restiamo Umani”. Anche i ragazzi hanno aggiunto pensieri elaborati da loro stessi ed è stata poi letta parte dell’opera poetica “Stato d’assedio” di Mohamed Darwish, poeta di Ramallah che esprime le sensazioni di vivere sotto perenne assedio militare.

Il tutto contornato da bellissimi cartelloni e striscioni realizzati dagli studenti che sulle note di Bella Ciao in lingua turca dei Group Yorum hanno sfilato per il cortile entrando poi all’interno del plesso primaria e radunandosi al cancello dove hanno appeso gli striscioni con su scritto “Pace” e “Stop alla guerra, libertà per i popoli oppressi”.