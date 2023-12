Alla Collegiata di Moncalieri "La luce della pace di Betlemme”, un concerto per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente

Alla Collegiata di Moncalieri un concerto per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente

Un concerto con tanti voci bianche dal grande valore simbolico, in queste settimane in cui il Medio Oriente è infiammato da un nuovo conflitto e dallo spargimento del sangue di troppi innocenti. Domani, sabato 16 dicembre, alle ore 17 presso la Chiesa Collegiata Santa Maria della Scala di Moncalieri si terrà il concerto “La luce della pace di Betlemme” a cui parteciperanno il Piccolo Coro Magiche Voci di Torino, il Minicoro di Rovereto e i Piccoli Cori Valcuvia, in provincia di Varese.

Protagonisti 100 bambini

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. A dicembre, ogni anno, da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. Proprio il 16 dicembre questa luce arriverà in Piemonte e sarà accolta dalle voci di 100 bambini riuniti in un unico coro.

I tre cori appartengono alla Galassia dell’Antoniano di Bologna, la rete di cori di voci bianche d’Italia e del mondo che diffondono attivamente lo spirito e i progetti di solidarietà di Antoniano. Durante il concerto, infatti, saranno raccolte offerte per “Operazione Pane”, la campagna di solidarietà con cui Antoniano sostiene 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo che ogni giorno accolgono chi ha perso tutto e ha bisogno di aiuto per ritrovare la speranza.

"Una stella a Betlemme"

Tra i canti che saranno eseguiti durante il concerto ci sarà “Una stella a Betlemme”, che partecipò al 47° Zecchino d’Oro nel 2004, con un testo molto intenso ed emblematico di questo periodo storico dove purtroppo, proprio in quella terra, continua ad imperversare la guerra: “Fiori e farfalle in libertà, presto la terra mia rivedrà, la primavera tornerà, musica e fantasia ci sarà!”.

Questo è il messaggio che i tre cori che si riuniranno a Moncalieri vorrebbero dare “Fare Pace rende felici”, che è anche il motto che accompagna la distribuzione della luce del 2023. Ingresso libero.

Laura Pompeo: "Un forte messaggio di pace"

“Il Piccolo Coro Magiche Voci, è una bella e affermata realtà torinese che si è già esibita più volte a Moncalieri – sintetizza l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Le volte della nostra stupenda Chiesa Collegiata risuoneranno del messaggio di pace che il Piccolo Coro in vista del Natale porta a Moncalieri insieme al Minicoro di Rovereto e ai Piccoli Cori Valcuvia”.