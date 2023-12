Il concerto del Free Voices Gospel Choir anticipa l'arrivo del Natale a Beinasco

E' uno degli appuntamenti più attesi nel ricco programma messo in campo dal Comune di Beinasco per l'avvicinamento al Natale. Domani, domenica 17 dicembre, alle ore 18, presso la chiesa evangelica Be.church di via Silvio Pellico, torna l'appuntamento con il concerto del Free Voices Gospel Choir, coro beinaschese composto da 50 persone che farà rivivere la magia del canto gospel creato negli Stati Uniti.

Il pomeriggio inizia alle 14,30 con una grande festa in via Colombo, la “Via del Natale” beinaschese, dove ogni anno i residenti si prodigano in decorazioni così originali e colorate da attirare curiosi da tutto il territorio. La giornata sarà dedicata prima di tutto ai bambini: ci sarà la capanna di Babbo Natale - a cui si potrà consegnare la propria letterina - e poi tanti giochi e laboratori creativi, e addirittura il presepe vivente per una domenica pre Natalizia con i nostri bimbi protagonisti.