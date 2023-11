A Beinasco il Natale arriva con la pista di pattinaggio e...un angolo di Lapponia in via Colombo

Con l'arrivo di dicembre, Beinasco si veste a festa per donare anche quest'anno la magia del Natale a grandi e piccini. Le iniziative saranno molteplici sia nel centro cittadino che a Borgaretto, in un abbraccio ideale di tutto il territorio nel momento più coinvolgente dell'anno.

Si inizia sabato 2 dicembre con l'inaugurazione della pista di pattinaggio - che torna in piazza Kennedy a Borgaretto - e che rappresenta ufficialmente l'apertura della stagione natalizia. Attorno alla pista spazio a laboratori per bambini, musicisti itineranti e alle 14 una speciale esibizione di pattinaggio artistico su ghiaccio. La pista sarà disponibile fino al 14 gennaio e sarà aperta sabato e domenica mattino e pomeriggio, mentre durante la settimana solo negli orari pomeridiani. Costo di 5 euro ad ingresso con pattini inclusi.

Domenica 17 dicembre, invece, si fa festa lungo la "via del Natale": dalle 14.30 alle 19 via Colombo si trasforma in un angolo di Lapponia, con la casa di Babbo Natale, i Carolers - musicisti itineranti che doneranno gioia e calore ad una strada illuminata dalle splendide decorazioni dei residenti. Un vanto di Beinasco, visto che ogni anno attirano curiosi da tutto il territorio. Alle 18 appuntamento alla Chiesa Evangelica di Beinasco be.church, in via Pellico, per uno speciale concerto del Free Voices Gospel Choir, un'eccellenza del territorio.

Dal 4 al 7 gennaio la Fabbrica di Cioccolato