Sottodiciotto Film Festival: l'edizione numero 24 premia Ama Gloria, Una sterminata domenica e Aki

Il grande amore verso una tata che l'ha cresciuta, ma che ora deve tornare a Capo Verde, giovani che cercano di trovare il proprio posto nel mondo (e intanto aspettano un figlio, magari), uno chef alle prime armi che deve cucinare per l'imperatore. Sono queste le storie che hanno vinto - nelle rispettive categorie - la 24esima edizione del Sottodiciotto Film Festival & Campus. La proclamazione, avvenuta nella giornata di domenica, ha riguardato le diverse sezioni in cui è suddivisa la competizione: il Premio Generazione futura, il Premio “Gianni Volpi”, il Concorso internazionale That’s Animato! for Kids e il Concorso nazionale Sotto18 OFF.



Il Premio Generazione futura, che comprendeva sette pellicole in gara, ha visto la vittoria per il miglior lungometraggio internazionale sul tema dell’universo giovanile ad "Àma Gloria", di Marie Amachoukeli (Francia 2023). La protagonista è una bimba, molto legata alla tata che la cresce durante l'infanzia, ma che è costretta a tornare nel suo Paese d'origine per badare alla famiglia. Per alleviare il distacco, si decide di trascorrere un'ultima estate insieme, proprio a Capo Verde.