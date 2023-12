Karim El Maktafi firma il calendario di Porta Palazzo 2024: "Diamo volto all'anima del mercato più grande d'Europa"

Dodici scatti per esplorare, lungo i mesi del 2024, l'anima del mercato all'aperto più grande d'Europa: è stata presentata oggi la nuova edizione del calendario di Porta Palazzo, con le immagini di Karim El Maktafi.

Il calendario

Il fotografo italo-marocchino ha immortalato Porta Palazzo cercando di coglierne gli aspetti più profondi che hanno contribuito a renderlo uno dei simboli di Torino: "Si è trattato - ha dichiarato - di un cammino straordinario in un luogo unico sotto tutti i punti di vista".

Il calendario è stato realizzato in collaborazione con Camera Centro Italiano per la Fotografia: "Non avendo a che fare spesso con i calendari - ha spiegato - abbiamo dovuto sperimentare: per questo, Karim è stato protagonista di una residenza di due settimane in cui ha cercato di valorizzare i valori sociali, culturali, politici ed economici di Porta Palazzo sottolineando il grande sforzo fatto dall'amministrazione".

Valori

Sforzo che ha trovato tra i protagonisti l'assessore al commercio della Città Paolo Chiavarino: "Il valore simbolico del calendario - ha commentato - è molto alto perché cita le grandi sfaccettature che cementano la nostra comunità, in una Torino che ha saputo arricchirsi e aprirsi con solidarietà senza dimenticare le proprie radici e la propria storia".